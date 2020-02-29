أخبار مصر | وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة مترو ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ وزير النقل المهندس كامل الوزير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العاملين بمحطة مترو ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع الوزير ماكينة الحفر العملاقة "ايمنحوتب" في المسافة من ماسبيرو للزمالك.

ووجه وزير النقل بسرعة إنهاء أعمال الحفر طبقا للبرنامج الزمني للمشروع، مؤكدا أن الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى "الكيت كات" بطول 5.2 كيلو، ويشمل (4) محطات نفقية.

كما تفقد محطة الزمالك المقرر وصول ماكينة الحفر إليها في أعياد 25 أبريل 2020، ثم تفقد محطة الكيت كات، ومصنع إنتاج الكمر الخرساني التابع لشركة فينسي المنفذة للمشروع. Advertisements وأكد الوزير خلال الجولة على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية

ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي.

وأشار إلى أهمية هذه المرحلة حيث أنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، مضيفا أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، مؤكدًا على أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالي 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.

