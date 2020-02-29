شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: «المشير طنطاوي بخير وفي منزله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بخير ومتواجد بمنزله. وكتب «فرج» في منشور له على صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «المشير طنطاوي بخير الحمد لله وفي منزله».

يذكر أن المشير طنطاوي، نشر، الخميس الماضي، نعيًا باسمه في جريدة الأهرام القومية للرئيس الراحل حسني مبارك على مساحة 3 عمود في ارتفاع 10 سم، وتغيب «طنطاوي» عن جنازة وعزاء مبارك. وقال سمير فرج في تصريحات سابقة، إن «طنطاوي» مصاب بالتهاب في الأذن الوسطى ولذلك غاب عن الجنازة.