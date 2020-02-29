شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فلسطيني يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وفد من دولة فلسطين واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في دار العزاء الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي.

وضم وفد دولة فلسطين رفيع المستوى، ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدي الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين ومندوبيتها بالجامعة العربية.

ونقل الوفد خالص تعازي الرئيس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الرئيس الراحل، مثمنين مواقفه الوطنية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، داعيين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.