شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد من «الأرصاد» بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على توقعات طقس السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء. وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى، وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال الصعيد .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 2،8 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية . وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12– 20»، الإسكندرية «11– 20»، قنا «11- 26»، الأقصر «10- 28»، أسوان «15 – 28».

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك طقساً مستقراً خلال الأيام المقبلة. وردا على سؤال: «هل انتهى فصل الشتاء خاصة في ظل تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة»، أجاب «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لا طبعاً، فمتوقع حدوث موجات انخفاض ثانية في درجات الحرارة لن تكون كسابقتها، ولكنها ستكون انخفاض عن المعدل 3 – 4 درجات، كذلك متوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسوف تقوم هيئة الأرصاد بواجبها بإبلاغ الإعلام وكافة الجهات المعنية».

وحذر المتحدث من الظاهرة الجوية المؤثرة في الأيام المقبلة، وهي الشبورة المائية، في ساعات الصباح المبكر، وطالب، قائدي المركبات على الطرق السريعة باتباع تعليمات المرور بترك مسافة بينية بينهم وبين السيارات التي أمامهم، واستخدام أضواء الانتظار لتنبيه السيارات الأخرى، وآلة التنبيه للدلالة على وجود السيارة، كذلك السير بسرعات منخفضة لأن الشبورة تكون كثيفة وخاصة على المناطق الشمالية.