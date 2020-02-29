شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 2000 قطعة أثرية.. رئيس الوزراء يفتتح متحف الغردقة اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد العنانى، وزير السياحة والآثار، السبت، متحف آثار الغردقة، والذى يقع جنوب المدينة على مساحة 100 ألف متر بينها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية التي يبلغ عددها 2000 قطعة أصلية بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه.

وانتهى مسؤولو وزارة السياحة والآثار استعدادتهم لافتتاح متحف الغردقة، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من سيناريو العرض المتحف وتجهيز الجزء التجاري الذي يشغل الدور الارضي من المتحف. ووجهت الوزارة، الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتتاح المتحف وسط حضور إعلامي وصحفي محلي ودولي، وذلك لاول متحف للآثار يقام بالشراكة مع القطاع الخاص.

Advertisements

ولأول مرة يضم متحف الغردقة داخل أحد فاترينات العرض فاترينة أطلق عليها مسمي «العالم الآخر»، وهي عبارة عن مقبرة مساحتها 120 مترا مربعا، وسيعرض فيها فكر المصري القديم عن الحياة الأخرى والعالم الآخر ومظاهر الجمال الذي اتسمت به المقابر الفرعونية وما بها من توابيت وموميات ذهبية وموائد قرابين. وسيعرض في المقبرة أكثر من تابوت وعدد 2 مومياء ذهبية ومومياء لطفل وأواني الأحشاء والعشرات من تماثيل الأوشابتي.

ومن أهم معروضات المتحف، تمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة إسماعيل، وصندوق التوراة، ومجوهرات الأسرة العلوية. ومفاجأة الافتتاح عبارة عن 24 قطعة من حطام السفينة الغارقة «سعدانة» في ركن البحرالأحمر، والتي يقع حطامها على بعد 5.3 كم جنوب الغردقة على ساحل البحر الأحمرحيث يستقر الحطام عند سفح الشعاب المرجانية شمال جزر سعدانة وذلك على عمق يتراوح بين 27 و45 مترا وكانت بطول 50 مترًا وعرض 18 مترًا وقادرة على حمل 900 طن، وتم تزويده بمجموعة فريدة من الأعمال الفنية شملت الأوانى البازلت والفخارية والآلات الموسيقية والعطور وأدوات الصيد والمطبخ.

يذكر أن متحف الغردقة هو أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متحف للآثار بنظام تقاسم عائد الزيارة وتتولى وزارة السياحة والآثار وحدها، عملية الإدارة والإشراف على المتحف، ويحوي المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعى كافة الاشتراطات، وهو مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار. ويعمل المتحف على إبراز جمال القطع المعروضة داخله، وصمم وفقا للمعايير العالمية للمتاحف، وسيعمل سيناريو العرض به، وتنفيذ برنامج يومي خاص، للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبني المتحف.

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات آثرية بمتحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات آثرية بمتحف الغردقة - صورة أرشيفية

قطعة أثرية ستعرض بمتحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية

معروضات متحف الغردقة - صورة أرشيفية