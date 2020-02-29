شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل صاحب معرض في الشرقية: أعلن عن دعوة حمو بيكا لإحياء حفل الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد علوان، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، مساء الجمعة، إخلاء سبيل صاحب معرض سيارات بدائرة القسم، على ذمة واقعة اتهامه بإشغال الطريق العام وتعطيل الحركة المرورية وإقامة نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد علاء سليمان، مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بتضرر نقابة الموسيقيين بالشرقية برئاسة خالد بيومي، من قيام صاحب معرض سيارات بدائرة القسم بإقامة حفل لافتتاح المعرض ودعوة مطرب المهرجانات، حمو بيكا، لإحياءه، مع الإفادة بقرار النقابة الأخير بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وبتقنين الإجراءات، وبالانتقال تم التحفظ على صاحب المعرض، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة القسم قررت إخلاء سبيل صاحب المعرض على ذمة التحقيقات في الواقعة.