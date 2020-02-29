شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وهذه وصيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي، مساء الجمعة، د. محمد عمارة، المفكر الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء، وأعلن نجله خالد، عبر صفحته على «فيس بوك»: «توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع».

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وأضاف خالد: «توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك، توفي أبي رحمه الله وطوال مرضه يردد: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وحين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا، توفي أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه».

وعن مكان الجنازة، أوضح خالد: «سوف تكون صلاة الجنازة إن شاء الله، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، وبعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ».