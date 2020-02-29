شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن 63% من مجموع الوفيات بالعالم ناتجة عن الأمراض المزمنة، وأنه يمكن السيطرة على الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب بالمتابعة والكشف الدورى.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الأمراض المزمنة يجرى علاجها داخل المنظومة بدون دفع أى مساهمات عند الكشف وصرف العلاج للمريض، مضيفة أنه يتم توفير الرعاية الصحية للمريض بشكل دورى من خلال طبيب الأسرة الذى يتواجد بالوحدة الصحية أو المركز الطبى.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه يجرى تقديم الخدمات للمريض بجودة عالية تماما ووفق البرتوكولات العلاجية السليمة والحديثة وتابعت المنظومة: المريض يخضع للكشف والعلاج ويقوم بصرف الدواء بانتظام .

وكانت أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين.

Advertisements

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل: "علشان دائما تطمئن على مستوى الخدمة.. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".

وكانت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة، كشفت عن أنه تم تسجيل 2 مليون و600 مواطن حتى الآن فى 6 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس .

وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل أن عدد المواطنين المنتفعين بالمشروع فى 6 محافظات 5 مليون و984 الف و280 مواطن حتى الآن مضيفة أن نسبة التسجيل فى ال6 محافظات بلغت 42% وتابعت ادارة المشروع أن هناك 4 محافظات تخطت نسبة التسجيل فيهم ال50% وبلغت نسبة التسجيل فى الإسماعيلية 53% والأقصر 50% وجنوب سيناء 54%.

وأضاف المشروع أن إجمالى العمليات التى أجرتها منظومة التأمين الصحى الشامل 16 ألف و 572 عملية بينهم 958 عملية كبرى ذات مهارات خاصة فيما بلغت نسب الترددات على العيادات 326 الف و 73 مرة من جانب المرضى المنتفعين.