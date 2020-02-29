وفاة الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، الدكتور الكبير محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور عبدالله سرحان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إنه صلاة الجنازة ستقام بمسجد الحمد بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت أنه سيتم التنسيق مع أسرة الدكتور محمد عمارة لإقامة عزاء له بالأزهر الشريف.

من جانبه قال الدكتور خالد عمارة، نجل الدكتور محمد عمارة، إن والده رحل في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمي و لكل أولاده وأحفاده وأحبابه وقال لكل واحد منهم: "أحبك .. أنا راض عنك".

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وأضاف "خالد" عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " توفي أبي رحمه الله و طوال مرضه يردد : الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله و حين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا..توفي أبي رحمه الله و هو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه.. توفي أبي رحمه الله و هو راض عن الجميع و سامح الجميع، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما . و لا يحمل في قلبه الأبيض الطيب اي حقد أو ضغينة لأحد.. توفي أبي رحمه الله و هو يدعو لنا و لكل البشر بالخير و الهداية..توفي أبي رحمه الله و على وجهه نور جميل".

وتابع: "أشكر زملائي الأطباء و زملائي الممرضين و كل من ساعد على أن تكون رحلة المرض القصيرة بدون معاناة و بدون ألم و تحفظ كرامة أبي و راحته و رضاه".

وأوضح أن صلاة الجنازة، ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها سيتم التوجه لدفنه في قريتنا صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ.

والمفكر الإسلامي محمد عمارة من مواليد 8 ديسمبر 1931، بقرية قلين بكفر الشيخ، حفظ القرآن وجوده وهو في كتاب القرية، درس الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1975، والماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1970م والليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية-كلية دار العلوم-جامعة القاهرة 1965م، كما شغل عدة مناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس تحرير لمجلة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.