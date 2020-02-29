شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت المطربة شيرين وجدى، بأداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى، فى حفل زفاف "نهلة" على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
واحتفلت المطربة شيرين وجدى، وزوجها رجل الإعلام إيهاب طلعت، بزفاف نجلتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.
وحضر حفل الزفاف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور وليد مصطفى، وعلاء الكحكى، والإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، وجمال صلاح، رئيس شركة POD، وزوجته نسرين عطا، والكابتن مجدى عبد الغنى.
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