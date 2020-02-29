شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية اليوم السبت من مطار جاتويك ، على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب في ضوء تدفق حركه السياحة البريطانية التي تشهد زيادة حاليا عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية إلى مطار شرم الشيخ.

يأتى هذا فى ظل بدء حركة الطيران البريطانية لشرم الشيخ منذ أسبوع بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، حيث بدأت شركات السياحة الانجليزية بتسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ الأحد الماضى، بواقع 5 رحلات أسبوعيا للمدينة من فبراير حتى مايو المقبل، لتنتهى فترة حظر الطيران البريطانى للمدينة السياحية.

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وكانت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار جاتويك وهو مطار دولى يقع في مدينة كرولي في مقاطعة غرب ساسكس، إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب إنجلترا.

وستؤدى الحركة السياحية المتوقعة من السوق الإنجليزى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية.

ويمثل البريطانيون 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذي يعد أهم سوق سياحى فى مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء فى 2015، وكانت السياحة البريطانية حققت إقبال نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011 تأثرا بأحداث ثورة يناير.