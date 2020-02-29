شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعوا البث المباشر الذي يقدمه الخليج 365 من عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك. شارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بعزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي. Advertisements كما شارك فى مراسم العزاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، و أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود الخطيب والإعلامي أحمد موسي، والنائبة لميس جابر، والفنان يحي الفخراني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصفوت النحاس القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية.

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