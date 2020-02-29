شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تطالب فرنسا ببيانات المشتبة فى إصابتهم بكورونا بعد عودتهم من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تواصل مكتبها بالقاهرة، ووزارة الصحة والسكان مع السلطات الفرنسية لطلب معلومات إضافية، حول حالتي كورونا يعتقد أنهما خرجا من مصر إلى فرنسا، وذلك طبقا للقوانين الدولية المتعلقة بالصحة.

وأوضحت المنظمة فى بيان صحفى أن المعلومات المطلوبة تتضمن تاريخ السفر من القاهرة، وتاريخ الإصابة، وفترة تواجد الحالتين في مصر، لتحديد إذا ما كانت الإصابة حدثت في مصر أم لا.

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وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه حتى يتم التوصل لهذه المعلومات لا يمكن تأكيد أو إغفال احتمالية انتقال العدوى في مصر.

وكان وزير الصحة الفرنسي قد كتب تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفيد بأن فرنسا اكتشفت حالتي كورونا وتبين أنهما كانا في زيارة لمصر منذ فترة وجيزة.