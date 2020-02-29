فيديو.. متحف الغردقة الخاص.. التكلفة 160 مليون جنيه ويعرض نسخة نادرة للمصحف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال ساعات قليلة مقبلة، متحف الغردقة الذي يعد أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بمرافقة الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، وعدد كبير من مسئولى الوزارة.. تعرف على أهم المعلومات عن متحف الغردقة 1- أول متحف في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص 2- تخطت تكلفته 160 مليون جنيه تحملها الشريك الخاص 3-وزارة السياحة لم تتحمل سوى عرض القطع الأثرية 4-عائد المتحف مناصفة بين الوزارة والشركة الخاصة 5-تبلغ المساحة الكاملة للمتحف 10 آلاف متر Advertisements 6-قاعة العرض المتحفي مساحتها 3 آلاف متر 7-يضم 2000 قطعة أثرية بينها قطع تعرض لأول مرة 8- تم تزويد المتحف بمجوهرات ملكية ذهبية لأسرة محمد على 9-تعرض بداخله نسخة نادرة من المصحف الشريف 10-يضم فاترينة تسمى العالم الآخر بها تماثيل عن مظاهر الجمال قديما 11-الإله بس والملكة ميريت أمون من التماثيل المعروضة بالمتحف 12 تذاكر الدخول 200 جنيه للأجنبي و100 للطلاب الأجانب و80 جنيه للمصرى 40 للطالب

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