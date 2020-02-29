"كورونا" يؤجل معرض بغداد للكتاب.. و"الناشرين" يستطلع رأي الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد عاطف:

أعلن معرض بغداد الدولي للكتاب، تأجيل افتتاح فعاليات دورته الحالية، والتي كان المقرر أن تنطلق الأربعاء المقبل 4 مارس المقبل، لمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض يوم 9 مارس المقبل، حتى 20 من الشهر ذاته، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العراق لمقاومة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الناشرين والجمهور.

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من ناحيته، يجري مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، اتصالات عديدة مع كافة الجهات لاستيضاح الأمور، بعد الإجراءات التي اتخذها المشاركون المصريون، من شحن الكتب وحجز تذاكر الطيران.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد، عرض استطلاع رأي دور النشر المشاركة في المعرض، على أن يتم اتخاذ اللازم وفقًا لرأي أغلبية الأصوات.

ويبلغ عدد دور النشر المصرية المشاركة في المعرض، 100 دار نشر شاركت في دورة العام الماضي، من أبرزهم "صفصافة، أطلس، السعيد، المصرية اللبنانية، روافد، الشروق، تبارك"، بالإضافة إلى مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب، وقطاع النشر بقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومي للترجمة الذي يشارك في معرض بغداد للكتاب لأول مرة.