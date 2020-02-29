أخبار مصر | رئيس حي الزاوية يكشف تفاصيل إنشاء سوق عبود الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي الزاوية يكشف تفاصيل إنشاء سوق عبود الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية، إن سوق داير الناحية، يحتوي على 160 باكية، للأسماك والخضراوات واللحوم والفاكهة.

وأوضح "عصمت" في تصريح صحفي إلى موقع الخليج 365، أن "داير الناحية" كان متواجدًا من قبل، ولكنه تعرض للسرقة وقت ثورة 25 يناير، ولكن الدولة أعادت تصميمه من جديد.

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وتابع رئيس حي الزاوية، يعتبر هذا السوق نقلة حضارية للمواطن الكائن بحي الزاوية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة متعاونة مع الحي للانتهاء من إنشائه في أسرع وقت.

وأشار إلى أن سوق عبود الجديد يحتوي على 149 باكية، وسيتم الانتهاء منه قريبًا ضمن سلسلة الأسواق التي يتم إنشاءها داخل الحي.

وأوضح، أن السوق سيكون بجانبه موقف "سرفيس" على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير كوبري الزاوية بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة الموضوع لرفع كفاءة الطرق والمرافق، وسيتم فتح حارة أخرى بالكوبري للربط بين حي الساحل والزاوية.