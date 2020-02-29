أخبار مصر | عاجل.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل مساء الجمعة، الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 89 عامًا، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، بجوار مجمع المحاكم.

وأعلن خالد عمارة، وفاة والده بعد رحلة قصيرة مع المرض، دامت 3 أسابيع فقط، موضحا: "توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة، يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".

وكشف "عمارة" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وصية والده، قائلا: "توفي أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه"، متابعًا: "هناك بعض الوصايا لتلاميذ وكل من أحب أبي رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما، أولا إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم، وثانيًا تذكر أبي بدعاء من القلب في صلواتك، ثالثا نشر أفكار الدكتور محمد عمارة بين الناس في كل مكان بكل الطرق الممكنة، ورابعا، أن تحكي عنه وعن أفكاره لمن حولك ومن تعرف".

وأشار إلى أنه سيتم دفن والده في قريتهم "صروة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.