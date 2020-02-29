أخبار مصر | ما هي طرق التعامل السليمة مع "حلل الإستانلس ستيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي طرق التعامل السليمة مع "حلل الإستانلس ستيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامه الغذاء والمتابعة الميدانية بنقابة الأطباء البيطريين، إن الفرق بين ستانلس ستيل 304L وستانلس ستيل 316L، يأتي باحتواء ستانلس ستيل 304 على 18٪ كروم و8٪ نيكل بينما يحتوي ستانلس ستيل 316 على 16٪ كروم و10٪ نيكل و2٪ موليبدنيوم، ويضاف الموليبدينوم للمساعدة في مقاومة التآكل والصدأ. وكلا النوعين مثاليان في الاستخدام، وتوجد عيارات أخرى من الإستانلس ستيل ولكن هذان النوعان هما الأكثر شيوعا.

وأضافت زكي، أن طرق اختيار الإستانلس السليمة كالتالي:

- اختيار ستيل الثقيل وليس الخفيف.

- عدم شراء الإستانلس ستيل الصيني لعدم دقة عيارات سبيكته، ولأنه سريع الصدأ.

- استخدام المغناطيس لاختبار متوسط القوة مثل الذي يستخدم لديكور الثلاجات.

- عدم استخدام نار مرتفعة تزيد عن قطر القاعدة الحرارية للحلة.

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- عدم اختيار أواني مبالغ في سمك قاعدتها الحرارية، حيث أن القاعدة السميكة جدا تحتفظ بالحرارة مدة طويلة وتساهم في احتراق الطعام، ولابد من اختيار قاعدة متوسطة السمك تبلغ من 3 إلى 5 مللي حيث أن هذا السمك مثالي في توزيع الحرارة.

- عدم استخدام سلك لتنظيف الأواني بل يتم نقعها في مزيج من الماء وصابون الأواني والخل.

- لابد وضع ملح للطعام أثناء الطهي، ووصول السائل إلى درجة الغليان لتجنب ظهور البقع البيضاء.

- البقع الناتجة عن احتراق الطعام نتيجة استخدام لهب عال، يمكن التخلص منها باستخدام الخل أو ملح الليمون أو غلي أي حمضيات كالكركديه في الأواني.

- استخدام ملاعق خشبية أو سيليكون بدلا من الملاعق المعدنية للحفاظ على طبقة أكسيد الكروم التي تحافظ على الإستانلس من الصدأ.

- عدم وضع الإستانلس في غسالات الأطباق.