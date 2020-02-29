أخبار مصر | "هاشتاج طنطاوي مات".. يتصدر "تويتر" بعد شائعات وفاة المشير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاشتاج طنطاوي مات".. يتصدر "تويتر" بعد شائعات وفاة المشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "طنطاوي مات" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الشائعات التي انتشرت حول وفاته، إلا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، حول وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وفي وقت سابق، نفت بعض المصادر، الشائعات التي ترددت عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية.

الجدير بالذكر أن المشير طنطاوي، يعاني مؤخرا من وعكة صحية، تسببت في غيابه عن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يُذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، عمل وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وولد لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.