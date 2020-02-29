أخبار مصر | اليوم .. انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الصحة والسكان، المبادرة القومية لدعم صحة الأم والجنين، اعتبارًا من اليوم السبت، بهدف متابعة "صحة السيدات الحوامل" والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عنها.

وقالت الوزارة، إن المبادرة تقوم على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية، إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوصات وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة، كما تستهدف المبادرة السيدات الحوامل المصريات، وغير المصريات المقيمات بمصر.

وأضافت أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض التي تنتقل بالدم من الأم للجنين، وهي "فيروس بي والزهري ومرض نقص المناعة المكتسبة، إلى جانب قياس الضغط والسكر وقياس الوزن والطول".

وتضمن المبادرة نشر التوعية بالمشاكل الصحية التي لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين، بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التي تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة، كما تهتم بتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل.