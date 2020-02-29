شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء اليوم، نتائج عمليات فرز الأصوات لاختيار 7 أعضاء جدد.

وبلغ عدد الحاضرين 2608 أصوات منها 2279 صوتًا صحيحًا، و329 صوتًا باطلًا.

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وأسفرت نتائج الفرز «شعبة الكهرباء» عن فوز محمد فتح الباب حيث حصل على 915 صوتا، ووليد إبراهيم خليل ماضي 652 صوتا، وعلاء الدين محجوب 650 صوتا.

وأسفرت نتائج فرز «شعبة الميكانيكا» عن فوز كريم الكسار والذي حصل على 814 صوتا، وفوز حسن عزت حسن بمقعد شعبة المدني وحصل على 625 صوتا؛ بينما فاز محمد أحمد حسن الرشيدى بمقعد العمارة وحصل على 804 أصوات؛ بينما فازت هبة المغربي بمقعد الغزل والتعدين بمجموع أصوات 710 أصوات.

وتنافس المرشحون على 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، تم توزيعها وفقًا للجنة المشرفة على الانتخابات، بواقع 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعد واحد لكل من شعب: ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين.