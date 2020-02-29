شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج انتخابات المهندسين في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية فوز المهندسون احمد محروس في شعبة الكهرباء وفي شعبة ميكانيكا محمد سراج الدين واسلام ابو الخير والمهندس مدني مينا نظمي ومحمد جميل Advertisements وفي العمارة شهاب العسال وفي البترول والتعدين هاني الرايق . وقد بلغ عدد الحاضرين ١٥٧٧ الاصوات منهم ٣٠٨ باطل و ١٢٦٩ صوت صحيح . وقال المهندس تامر رمضان رئيس لجنة الإنتخابات انه تم توفير كافة سبل انجاح العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الاجهزة لانجاح تلك الانتخابات مشيرا ان الإنتخابات اجريت على 7 مقاعد 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول .

وقال المهندس تامر رمضان الى ان اجمالى الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام2018 م .

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