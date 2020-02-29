شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج انتخابات نقابة المهندسين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببني سويف التي أقيمت تحت إشراف قضائي كامل عن فوز حسين رأفت شمعة بـ 703 صوت ومحمد مختار بـ700 صوت في شعبة الكهرباء، بينما فاز في شعبة الميكانيكا معتز نصر بـ 517 صوت واحمد عبدالناصر 487 صوت, وفي شعبة المدني فاز محمد حسين عابدين بـ 409 صوت ومحمد الواضح أبوجبل 407 صوت وفي شعبة التعدين فاز سعيد الديناري بـ 613 صوت

كانت الانتخابات قد شهدت منافسة شرسة بين 20 مرشحا على 7 مقاعد من بينهم 5 على شعبة الكهرباء و5 آخرين على شعبة الميكانيكا و8 على شعبة المدني ومرشحين على شعبة التعدين وجرى دعوة أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، واحتشد أنصار المرشحين للترويج وتوزيع الشعارات وبعض المطبوعات التي تتضمن دعاية وبرامج، وسط تواجد ملحوظ للأجهزة الأمنية لتأمين مقر نادي نقابة المهندسين بشارع كورنيش النيل.