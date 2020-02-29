شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلغى أكبر بورصة سياحية فى العالم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية، إلغاء بورصة برلين السياحية، أكبر بورصة سياحة فى العالم، والتى كانت ستعقد الأسبوع المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ألمانيا: "نظرًا لتزايد انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية إلغاء ITB Berlin، وأصدر ITB Berlin بيانًا رسميًا بسبب الإلغاء الثاني فى تاريخ البورصة".

يذكر أن وزير الداخلية الاتحادي الألماني طلب بإلغاء بورصة برلين للسياحة ITB هذا العام احتياطا لأي ثغرات لانتقال الفيروس بين الرواد خلال البورصة، بينما وزير الصحة الاتحادي Jens Spahn (حزب CDU) يرى أنه لا مانع من انعقاد البورصة وأن وزارة الصحة لديها الإمكانات والاحتياطات الكافية، بجانب اقتراحه تجهيز إقرارات يتم توزيعها على المشاركين في المعرض فور وصولهم المطار بتعهدهم بأنهم لم يتعرضوا لأي شخص مصاب بأي فيروس قبل وصولهم لألمانيا وعدم زيارته للصين أو أى من الدول المنتشر فيها الفيروس، بالرغم من إعلانه بان العالم سيشهد إنتشار وباء كورونا.

وبورصة لندن هو المعرض التجاري الرائد في العالم حيث يضم حوالي 10،000 عارض من أكثر من 180 دولة وما مجموعه 160،000 زائر.

Advertisements

وكانت مصر ستشارك من خلال وزارة السياحة والآثار في فاعليات الدورة الـ 54 لبورصة برلين السياحية " ITB" أكبر المعارض العالمية في هذا المجال.

وكانت ستتضمن فاعليات ITB 350 مؤتمر وندوة وورشة عمل يبلغ عدد المتحدثين فيها 400 محاضر ومتحدث في حضور 5 آلاف إعلامي و500 مدون سفر من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 53 حالة، وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن أحد المصابين بالفيروس حالته خطيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.