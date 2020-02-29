شكرا لقرائتكم خبر عن «طنطاوي مات» يتصدر تويتر.. شائعة الوفاة تطارد المشير ولا تأكيد رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على شاكلة الكثير من المشاهير طاردت شائعة الوفاة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، بعد تعرضه لأزمة صحية.

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وتصدر هاشتاج «طنطاوي مات» تويتر في مصر، لكنه لم تصدر حتى الآن تأكيدات أو بيانات رسمية بشأنه من العائلة أو المقربين منها.

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، نعى، الخميس، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ونشر طنطاوي نعيًا في صفحة الوفيات بجريدة الأهرام، الصادرة الخميس، قال فيه: وجاء نص النعي: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. المشير حسين طنطاوي ينعي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان».