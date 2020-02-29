شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق»: «مصر الجديدة للإسكان» تمتلك 20 مليون متر مربع من الأراضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» التابعة للشركة القابضة للتشييد، تمتلك مخزون أراضٍ تصل جملته إلى 20 مليون متر مربع.

ونفى توفيق، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن يكون مخزون الشركة يتخطى الـ20 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أنه لم يُشر من قريب أو بعيد فى تصريحاته على هامش توقيع عقد التحول الرقمى لنحو 60 شركة تابعة، إلى أن هناك أراضى غير مستغلة تصل قيمتها إلى 80 مليار جنيه.

كان توفيق قد شهد، الخميس، توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة، بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملى الخدمة، بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، وهى المرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط التى تشارك فيها شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها فى تنفيذ مشروع تحول رقمى بهذا الحجم، من خلال أكبر مناقصة عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.