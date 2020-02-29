شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 226 ألف حالة تعدٍ منذ انطلاق حملة إنقاذ النهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات، والتى تضمنت تنفيذ (266.414) إزالة على النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015، فضلًا عن إزالة 3977 حالة تعدٍ على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار فبراير الجارى.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ، خلال فبراير، حزمة من حملات الإزالة بمختلف المحافظات النيلية، أسفرت عن إزالة 1078 حالة تعدٍ على مساحة ما يقرب من 40 ألف متر مربع على جانبى نهر النيل، تنوعت ما بين مبان سكنية بالبلوك الأبيض وأعمال ردم ونسايل وأقفاص سمكية وخلافه.

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وشملت تلك الموجة 6 حالات إزالة بالقاهرة، 77 بالجيزة، 25 فى القليوبية، 102 بالغربية، 48 بالمنوفية، 152 بالبحيرة، 47 بكفر الشيخ، 107 بالدقهلية، 67 بدمياط، 37 فى بنى سويف، 171 بالمنيا، 51 بأسيوط، 80 بسوهاج، 17 بقنا، 26 بالأقصر، و65 حالة فى أسوان.. ومازالت الموجة مستمرة حتى الآن، ليقفز عداد النيل مسجلًا 52069 حالة تعدٍ على المجرى منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015.

وأشار المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إلى أن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات فى الفترة من 1-26 فبراير الجارى، أسفرت عن تنفيذ 2174 إزالة، منها 339 حالة بالشرقية، 294 بالجيزة، 250 بالمنوفية، 211 بالدقهلية، 162 بالمنيا، 142 بالغربية، 119 بالقليوبية، 98 بالبحيرة، 90 بالقاهرة، 80 فى بنى سويف، 66 بالإسكندرية، 59 بأسيوط، 49 بالفيوم، 44 بسوهاج، و6 حالات بكفرالشيخ.

ونوه المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة نفذت فى فبراير العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 725 إزالة، موزعة على أقاليم الصرف بـ14 محافظة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل 75025 حالة.