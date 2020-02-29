شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى باكستان، والتى أجرى خلالها عددًا من اللقاءات المهمة مع عدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة فى باكستان.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعُزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأجرى الفريق أول محمد زكى جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، تناولت التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.. ثم التقى القائد العام، الفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستانى، وتناولا سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية فى العديد من المجالات.

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والتقى الفريق زكى أيضًا زبيدة جلال خان، وزيرة الإنتاج الدفاعى الباكستانية، وتناولا الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية فى مجالات التصنيع والإنتاج الحربى وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما التقى القائد العام، عمر خان، رئيس وزراء باكستان، وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم الفريق زكى لقاءاته بالاجتماع مع عارف علوى، رئيس جمهورية باكستان، تناول اللقاء العلاقات المصرية الباكستانية الراسخة، ومدى توافق وجهات النظر تجاه العديد من القضايا، ونقل وزير الدفاع لـ«علوى» تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه، أشاد «علوى» بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وكراتشى.