شكرا لقرائتكم خبر عن التعديات تهدد «الجفتون» جزيرة السحر والجمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جزيرة الجفتون لوحة فنية طبيعية تخطف الأنظار بجمالها الفريد ومائها الصافية، فهى أول محمية طبيعية فى البحر الأحمر تتميز بموقعها القريب من مدينة الغردقة المصرية ورمالها الناعمة وما يحيط بها من نحو 14 موقعًا من أجمل مواقع الغوص بالغردقة، إضافة إلى تعدد مواردها الطبيعية، بداية من الرمال الناعمة والشواطئ الجميلة، ونظرًا لأهميتها السياحية الكبيرة، فإنها تشكل إحدى دعائم اقتصاد البحر الأحمر والاقتصاد القومى لما تتمتع به من قيم اقتصادية عالية تدر بدورها تدفقات نقدية كبيرة.

وخلال الفترة الماضية، حررت وزارة البيئة محاضر مخالفات وتعديات بيئية على مساحات كبيرة من شواطئ المحمية، وانتهت لجنة فنية من مسؤولى محميات البحر الأحمر من تقدير حجم وقيمة الأضرار البيئية التى تمت بمحمية الجزيرة، والتى نتجت عن ارتكاب مسؤولى عقود ممارسة النشاط على مساحات من الجزيرة بهذه الأعمال البيئية المخالفة.

وفى المقابل، اتهم عدد من المهتمين بالبيئة ومحبى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر مسؤولى لجنة التعويضات بوزارة البيئة بالتأخر فى وضع تقدير قيمة الأضرار البيئية، التى نتجت عن هذه الأعمال التى تمت بدون ترخيص.