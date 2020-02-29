شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المناطق الحرة» يبحث حل تحديات مستثمرى الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على رأس وفد من قيادات الهيئة، محافظة الدقهلية فى ثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف المحافظات.

وبحث «عبدالوهاب»، خلال اجتماع على هامش الزيارة، مع المحافظ الدكتور أيمن مختار، وعدد من كبار وشباب المستثمرين، سبل حل التحديات التى تواجه المشروعات المقامة فى المحافظة، وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم فى مختلف القطاعات، وقال: «لدينا توجه حقيقى وجاد لحل جميع التحديات التى تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات»، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار قرارات بشأن هذه التحديات فى الدقهلية، على غرار ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمرى «المنيا والقليوبية».

Advertisements

وأضاف «عبدالوهاب» أنه سيتم التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التى لا تزال بينها وبين مستثمرى الدقهلية أمورًا عالقة، تمهيدًا لتسويتها، مستدركًا: «أما بشأن طلبات البعض للحصول على أراض جديدة بمنطقة جمصة فى دمياط، فسيتم طرح الـ 108 أفدنة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى تلبية رغباتهم للتوسّع فى أنشطتهم»، واقترح آلية لتحصيل الرسوم فى المحافظة بدلًا من السفر إلى القاهرة، تيسيرًا على المستثمرين ونزولًا على رغبتهم.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالفعل، مثل «تدوير المخلفات»، و«صناعة الأعلاف الحيوانية»، و«تصنيع إطارات السيارات»، وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالنظر فى القيمة الإيجارية للمنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر، أشار «عبدالوهاب» إلى أنه يجرى العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

وأوضح «مختار» أنه سيتم التواصل مع جميع الجهات فى المحافظة، لتنسيق الجهود فى حل التحديات التى تواجه المستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم، لمواجهة مختلف التحديات وإيجاد حلول لها.