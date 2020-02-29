أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الأرصاد: غدا طقس معتدل بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد الهجرة تناشد المصريين بالخارج الابتعاد عن أماكن انتشار كورونا الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف منح تأشيرات العمرة بسبب الاحتراز من "كورونا" التعليم تعلن مواعيد اختبارات الراسبين فى الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة Advertisements "التعليم" تطالب معلمى وطلاب ثانية ثانوى بدفع قيمة تأمين التابلت السياحة تنسق مع السعودية لحماية حقوق المعتمرين والشركات بعد تعليق العمرة الأوقاف: لجنة اللغات والترجمة تقرر طبع كتب مترجمة إلى مختلف لغات العالم أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 750 براءة اختراع خلال عام 2019 الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية وزير السياحة عن إهداء السعودية جزء من كسوة الكعبة: رمز الصداقة بين البلدين الأوقاف: سجلات محدثة للهيئة تتضمن معلومات الوقف والواقف والمستحقين ومصارفه

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