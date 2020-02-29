​اليوم.. انطلاق اجتماعات منظمة العمل العربية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، بحضور أعضاء المجلس، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.

وقال الوزير، إنه من المقرر مناقشة عدد من البنود المهمة ومنها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقد في مايو- يونيو المقبل بجنيف في يونيو الماضي.

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كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92"، فضلًا عن التقارير التكميلية للمدير العام، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.

وشدد الوزير، على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بأطرافها الثلاثية بمنظمة العمل العربية في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للعمالة العربية ولشعوب الأمة العربية.

وطلب وزير القوى العاملة محمد سعفان، من المدير العام للمنظمة، خلال اجتماع سابق إدخال بعض التعديلات على دستور المنظمة، من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها برئاسة المدير العام، فضلًا عن قيام المنظمة بعمل دراسة لمستقبل الوظائف على المستوى العربي، والعالم، والوظائف التي ستختفي والتي سيزيد الطلب عليها، ووعد "المطيري" بدراسة هذه المطالب للعمل على تحقيقها في القريب العاجل.