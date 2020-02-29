انهيار شفيق وعبدالغني وظهور خديجة الجمال وهايدي راسخ.. أبرز مشاهد عزاء مبارك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب ومحمود عبدالناصر:

شهد عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، عددًا من اللقطات المميزة والظهور اللافت لعدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين وجال الأعمال والإعلاميين والفنانين، واللاعبين ورجال الدولة.

"الخليج 365" يستعرض أبرز لقطات العزاء، وأهم مشاهده في التقرير التالي..

- بالصور- قرينة الرئيس السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة "حسني مبارك"

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورًا لتقديم السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

- أحمد شفيق يدخل في نوبة بكاء على هامش مشاركته بعزاء "حسني مبارك" (صور)

دخل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، في موجة بكاء، على هامش مشاركته في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، بالقاهرة الجديدة.

- رغم إصابته.. فريد الديب يشارك في عزاء "حسني مبارك" (صور)

قال مصدر مطلع، إن المحامي فريد الديب، شارك في عزاء الرئيس الراحل محمد حسي مبارك، رغم إصابته عقب انزلاق قدماه منذ أيام قليلة.

- مجدي عبدالغني ينهار في عزاء "حسني مبارك" (فيديو وصور)

دخل مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر الأسبق، وعضو اتحاد الكرة السابق، في نوبة بكاء، أثناء مشاركته في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

- وزراء سابقون.. بدء التوافد على مسجد المشير طنطاوي للعزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

وصل عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين، إلى مقر عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

- ​بالصور- نظيف والفقي ومشعل وأبوزيد في عزاء الرئيس الراحل "حسني مبارك"

من الوزراء السابقين، حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ووزير الري السابق محمود أبو زيد، ومن الحاليين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزير التموين على المصيلحي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

- بالصور- حبيب العادلي وزكريا عزمي في عزاء "حسني مبارك"

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وصل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك.

- مستشار الملك سلمان والسفير السعودي السابق في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك

وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة السعودي، وعضو مجلس الوزراء، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، وأحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، إلى مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، للعزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك.

- بالصور- وفد كنسي يشارك في عزاء "حسني مبارك"

شارك وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

- بالصور- سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي

استقبلت السيدة سوزان مبارك، المعزين مساء اليوم الجمعة، في الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

- بالصور- وزيرا داخلية سابقين يشاركان في عزاء مبارك

شارك كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية عقب عهد ثورة الـ25 من يناير، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المنعقد الآن بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

- شيخ الأزهر يصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في "حسني مبارك"

وصل الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحضور عزاء الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

- مندوب الملك سلمان يقدم العزاء لسوزان مبارك وخديجة الجمال وهايدي راسخ (صور)

نشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، أثناء تقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

- بالصور- طارق عامر وعادلي حسين وصلاح دياب في عزاء "حسني مبارك"

شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ورجال الأعمال صلاح دياب، ومحافظ القليوبية الأسبق عادلي حسين في عزاء الرئيس الراحل محمدحسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

- بالصور- أحمد الزند وهناء السمري وتوفيق عكاشة في عزاء "حسني مبارك"

شارك المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والإعلامية هناء السمري، وزميلها توفيق عكاشة، والفنانات فيفي عبده، وصفاء أبو السعود، في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.