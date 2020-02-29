شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف معاشات مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى العام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس، اعتبارًا من غدٍ لما يزيد على 8.33 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

وقالت «القباج» فى بيان الجمعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وأضافت أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد على 3.42 مليون قائم بالصرف، بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد على 1.66 مليون قائم بالصرف.