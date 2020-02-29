أخبار مصر | وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل السابق ومتحدث المترو في عزاء مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وأحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.