شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: معدلات التصالح وتقنين الأراضى ضئيلة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه جار الإعداد لتنظيم جلسات نقاش حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الجلسة التى نظمها حزب «مستقبل وطن»، إذ سيتم تنظيم لقاءات مع أحزاب وجهات أخرى، خاصة أن المشروع يتضمن موضوعات تحتاج لاكتمال وأخرى للضبط، كما أن الوزارة تريد استحداث مناصب معاونين ومساعدين للمحافظ وتحديد اختصاصاتهم، وهو أمر غير موجود فى القانون الحالى. وأضاف «شعراوى»، فى تصريحات، إن جار دراسة مهام نواب المحافظين لمدى كفاية الملفات المسندة إليهم، وهل ستكسبهم الوعى والإلمام الكامل بمنظومة المحليات بصفة عامة أم يحتاجون لملفات أخرى، لافتًا إلى أن ٨٠% من المحافظات أرسلت الملفات الموكل بها نواب المحافظين، وفى انتظار بقية المحافظات.

وتابع أن هناك برنامجًا تدريبيًا لنواب المحافظين فى عدد من الملفات، ولكن لن يخضعوا للتقييم بعد، لأنهم «لسه مخلصين البرنامج التدريبى الأول فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولسه نازلين الشارع للشغل».

وأوضح الوزير صلاحيات نواب المحافظين بقوله إن قانون الإدارة المحلية الحالى لا يتضمن نوابًا أو مساعدين للمحافظين، ولكنهم يعملون وفق المهام التى يسندها لهم المحافظ طبقا لتخصصاتهم وخبراتهم وطبيعة عملهم السابقة، وهناك ملفات ستضاف لهم لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، مشددًا على ضرورة خلق تجانس فى العلاقات بين قيادات المحافظة من محافظ وسكرتير عام ومساعد ونواب. ونبه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إجراء تقييم لنواب المحافظين كل ٣ شهور، وهناك جزء تدريبى آخر لهم خلال الفترة المقبلة قد يكون فى أبريل المقبل، بعد انخراطهم فى العمل الميدانى فيما يخص الملفات المكلفين بها.

وطالب الوزير، المحافظين، بتسهيل إجراءات قبول أوراق التصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية أو تقنين أملاك الدولة. وقال لـ«المصرى اليوم»، إنه يجب على مسؤولى المحافظات والوحدات المحلية قبول أوراق أى متقدم للتصالح على مخالفات الأراضى حتى لو قدم مستندًا واحدًا فقط من بين الـ20 مستندًا المطلوبة لإتمام التصالح، مشيرًا إلى أنه يهدف لتسهيل التصالح وتشجيع المخالفين على التقدم بالطلبات التى سيتم عرضها على اللجنة العليا المنوط بها البت فى الموضوع.

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وأعرب الوزير عن استيائه من الضعف الشديد جدًا لمعدلات التصالح والتقنين على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أن هناك عزوفًا من المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح والتقنين، لأسباب كثيرة جدًا تم تلاشى أغلبها، ولم يتجاوز عدد طلبات التصالح 270 ألف طلب، 37% منهم تقدموا لسداد الرسوم، ٥% فقط تم تحرير عقود تقنين لهم، كما أن إجمالى المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظات لا يتجاوز ٣٠٠ ألف طلب، وهو عدد ضئيل جدًا.. فلو تقدم جميع المخالفين فى مدينة مثل الخانكة بمحافظة القليوبية لتجاوز العدد هذا الرقم.

ولفت الوزير إلى أن الأزمة الكبيرة فى مسألة التقنين هى عزوف المواطنين عن التقدم بالطلبات، مؤكدًا أنه تمت دراسة أسباب هذا العزوف وتلاشى السلبيات التى كانت موجودة فى بداية فتح باب التقنين ووضع العديد من التفسيرات من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة للمواطنين لتشجيعهم، مع تسهيل دورة التقنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسعار المعلنة حاليًا على مستوى المحافظات للتقنين عادلة، خاصة مع وجود ٤ جهات مسؤولة عن تقدير الثمن، بالإضافة إلى أن كل محافظ هو صاحب القرار النهائى فى تحديد الأسعار فى كل منطقة حسب طبيعتها، مطالبًا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى عند تحديد أسعار التقنين الخاصة فى القرى القديمة أو المناطق التى تم البناء فيها منذ فترة كبيرة. وأوضح «شعراوى» أن معدلات تنفيذ الإزالات فى الموجة الـ15 لاسترداد أراضى الدولة، التى بدأت فى 2 فبراير الجارى ولاتزال مستمرة هى الأعلى مقارنة بالموجات السابقة.

واعترف الوزير بأن هناك أزمة كبيرة تواجه منظومة المخلفات الجديدة، وهى عدم وجود شركات متخصصة فى جمع ونقل المخلفات، خصوصًا الجمع المنزلى، لأن الشركات الأجنبية التى عملت فى المجال فى الفترة الماضية لم تقم بتدريب مصريين على الجمع المنزلى وهو محور نجاح المنظومة.

ولفت «شعراوى» إلى أن وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء محل دراسة، وهناك أكثر من مقترح وبديل تعمل الوزارة عليه، كما أن الوزارة تدرس أزمة تحصيل مبالغ كبيرة فى صورة كارتة من سيارات نقل القمامة التابعة للمحافظات، ما يشكل عبئًا على ميزانياتها.