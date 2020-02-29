شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى وتامر عبدالمنعم يؤدون واجب العزاء في وفاة مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الفنان عمرو مصطفى، وكذلك الفنان تامر عبدالمنعم.

وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهم، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

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وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.