شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو أديب على الجنازة العسكرية لمبارك ومشاركة السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب على مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، وحضور الرئيس السيسي، مؤكدا أنه «موقف محترم للدولة المصرية».

وقال في تصريحات عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه على قناة «إم بي سي مصر»: «موقف محترم للدولة المصرية في وفاه الرئيس محمد حسني مبارك الإدارة المصرية وخليني أقول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تفكر مرتين لا أنا هقعد لسه أبص في قانون ولا ينفع ولا مش هينفع وأصل مش عارف إيه ولا أي حاجه لم تتردد الإدارة المصرية قيد أنملة، هي جنازة عسكرية كاملة يتعمل فيها الواجب كامل يعني الإدارة المصرية قامت بالواجب كاملا بكل مشتملاته بدون تفكير بدون انتقاص بدون تردد بدون أي شيء».

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وأضاف: «هو بطل من أبطال حرب اكتوبر عليه له ما له وعليه ما عليه ولكن في النهاية تم تكريمه تكريما كاملا مثل أي رئيس من رؤساء مصر المحترمين رؤساء مصر المحترمين».

وتابع: «تم عمل كل شيء مدفعية، الضيوف الكبار من الدول العربية كل شيء، والرئيس على رأس المعزين لم يتم انتقاص شيء أكبر مسجد في مصر مسجد المشير طنطاوي بيانات من كل المؤسسات الرسمية المصرية تنعى الرئيس مبارك كل شيء».