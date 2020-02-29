شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رئاسة الطائفة الإنجيلية يقدم واجب العزاء لأسرة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بجامع المشير طنطاوي اليوم الجمعة.

ترأس الوفد الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس عاطف سيدهم، رئيس كنيسة المثال، والنائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الملي، والقس ستيفن سعيد إبراهيم، ممثلًا عن كنيسة الإيمان، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ.

يذكر أن رئيس الطائفة في جولة رعوية بالولايات المتحدة الأمريكية من المقرر أن تشمل عدة ولايات أمريكية منها واشنطن ونيويورك، ومقابلة مع عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس والمجتمع المدني البارزة.