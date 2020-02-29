شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم مبادرة الرئيس لصحة المرأة... المركز الطبي لسكك حديد مصر يطلق مؤتمرا علميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، التابع لوزارة النقل، إن المركز سيشارك في الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بمؤتمر علمي ينظمه المركز صباح السبت المقبل.

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وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أن المؤتمر العلمي سينظم أربعة ورش عمل يحاضر فيها أطباء استشاريين على مستوى عالي متخصصين في طب النساء من مستشفيات القوات المسلحة والأزهر بهدف توعية المنظومة بما يجب أن يتم عمله لإنجاح المبادرة الرئاسية داخل مستشفيات السكة الحديد والهيئات الطبية التابعة لوزارة النقل عموما».

وأكد أن المركز الطبي للسكة الحديد لديه الإمكانية والتجهيزات اللازمة لاستقبال مئات الحالات وإجراء فحص شامل خلال اليوم، موضحاً أن المركز الطبي بالقاهرة فقط قادر على فحص شامل 25 حالة والكشف على الأورام، وعمل الاشعة الصوتية.

وتابع:«أن مستشفيات السكة الحديد لديها معمل وأبحاث وبيتم تطويرها أيضا، قادر على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها الحملة الرئاسية لدعم صحة المرأة لتحقيق أعلى الإنجازات خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الدائم على الاهتمام بالمواطن المصري ووضعه أولوية في التعليم والصحة وغيرها.