شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: بدء اختبار عربات القطار الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ معهدا «تفير» الروسى و«كيتى» المجرى إجراءات اختبار عربة الركاب النموذج، التى يتم تصنيعها لصالح السكة الحديد المصرية، والتى تتم فى المجر.

وقالت مصادر بالسكة الحديد لـ«المصرى اليوم» إن الاختبارات بدأت بقوة بواجى العربات والهيكل، بالإضافة إلى أنظمة التهوية والمُعَدّات الكهربائية والمراحيض وإمدادات المياه.

Advertisements

ويقوم خبراء «كيتى» بإجراء اختبارات لفحص وزن البواجى ووزن جسم العربة، ودوران جسم السيارة والعجلات الداخلية، ومستوى الضوضاء الداخلى والخارجى، ونظام الفرامل، واختبارات السلوك على شبكة السكك الحديدية الوطنية، وسيخضع النموذج بعد ذلك لاختبار نهائى للتحمل فى مصر.

يُذكر أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تُعد الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية، وتمثل نقلة نوعية فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتضم الصفقة نحو 800 عربة مكيفة، موزعة بنحو 500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، كما تشمل الصفقة نحو 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ومن المقرر نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة للعمل على خطوط الضواحى، بعد توريد العربات الجديدة، بدلًا من قطارات الضواحى الحالية، التى ستخرج من الخدمة تمامًا، وستعمل عربات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة «300 عربة»، التى سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقًا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.