هنيدى وإلهام شاهين وليلى علوى وعمرو مصطفى يشاركون فى عزاء مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين فى عزاء محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي، حيث حضر الفنانون محمد هنيدي وعمرو سعد وإلهام شاهين وليلي علوي وعمرو مصطفي. وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية. وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك". Advertisements وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

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