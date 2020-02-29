أخبار مصر | أحمد الزند وإبراهيم محلب في عزاء مبارك

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شارك مساء اليوم، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، بعزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

كما شارك الكاتب الصحفي مجدي حسين، ولاعب كرة القدم عماد متعب، وعدد من الرياضيين، والسياسيين، ورجال الدولة.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.