أخبار مصر | بعد افتتاحه.. تعرف على مكانة معبد دندرة عند المصري القديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد افتتاحه.. تعرف على مكانة معبد دندرة عند المصري القديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقع معبد دندرة على الشاطئ الغربي من نيل مصر، وأسس لعبادة الإلهة حتحور آلهة الحب والجمال والأسرة عند قدماء المصريين، حيث يرجع تاريخ المعبد للعصر اليونانى الرومانى بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملى، وأضاف إليه الكثير من أباطره الرومان استمرت عملية بناء المعبد الجديد نحو 200 سنة، ويتميز بفن معماري فريد وغني باللوحات والنقوش كما توجد على جدرانه كتابات هيروغليفية تغطي الجدران والأعمدة تماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال.

وتبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان أغسطس، تبريوس ونيروو هم يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين كما تميزالمعبد بمناظره الفلكية التى تزين أسقفه التى تعتبر تحفه إبداعية تجذب السياح فهو من أبرز التحف المعمارية في تاريخ مصر القديمة، يمكن الوصول إلى السقف العلوي عن طريق سلالم مزينه بمناظر لموكب الكهنوتية وهم صاعدين على السلالم حاملين تماثيل حتحور في نقوش فرعونية رائعة.

يحاط معبد دندره بسور خارجي كبير من الطوب اللبن ومقصوره ترجع للأسرة 11، وبيت الولاده من الأسرة 30 ومقصوره بطلميه ومعبد ايزيس من عصر اغسطس ومعبد كـبير لحتحور من اواخر العصر البطلمى الي بداية العصر الروماني وبيت الولاده من العصر الروماني وبحيرة مقدسة ومقصورة للزورق بالقرب من البحيره ومصحه.

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وتعد واجهة معبد حتحور من أروع الواجهات الفرعونية القديمة الخاصة بالمعابد يبلغ عرضها 35 مترا وارتفاعها 12.5 متر يتصدر واجهة المعبد أعمدة ضخمة رائعة أعلاها متوج برسومات لرئوس الإله حتحور ، وكذلك معبد الولادة الإلهية الثاني الذي شيد في عهد أغسطس والذي يحتوي على نقش بارز، يجسد بوابة وهمية تصل إلى العالم الآخر، يعلوها ثلاث أقراص للشمس المجنحة، ثم صفًا من أفاعي الكوبرا المتوجة بأقراص الشمس ويبلغ عددالاعمدة التي تحمل سقف قاعة المعبد 24 عمود، علاوة على عدد كبير في باقي المعابد من الداخل وتحاط هذه الأعمدة مجموعة من الغرف لتقديم القرابين.

السراديب بمعبد دندرة:

وهي المكان المخصص للاحتفال بالأعياد في مصر القديمة، وتخرج منه تماثيل المعبودات الذهبية والادوات الطقسية اللازمة لاقامة الشعائر الدينية، ويحفظ بداخلة التماثيل الثمينة والادوات ذات القيمة، وهو يضم مجموعة هامة من النقوش والمناظر ومنها منظر فتح الباب الحجري، وخبي المجنح الذي يدفع قرص الشمس المجتح أمامه بين علامتي الشرق والغرب، وطقسة تقدين الخبز للمعبودة حتحور سيدة دندرة بالاضافة إلى طقسة طعن التمساح امام حور بحدتي والمنظر الحتحورات السبعة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتح ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا.