أخبار مصر | السياحة والآثار تصدر كتابًا تعريفيًا عن روائع معبد دندرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تصدر كتابًا تعريفيًا عن روائع معبد دندرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إنه تم عمل كتيب عن معبد دندرة، يهدف إلى ربط طلاب المدارس والأسر المصرية بالمواقع الأثرية.

جاء ذلك خلال فاعليات افتتاح ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا.

وأشارت نزار إلى أن الكتيب يهدف لتعريفهم بمعبد دندرة وتنمية قيم الحفاظ على الآثار من خلال دمج الزوار بمناخ تفاعلي يدعم رفع الوعي الأثري بالبيئة المحيطة بهم أثناء الزيارة.

وأضافت أن الكتيب يصطحب الزائر في رحلة استكشاف داخل المعبد يتعرف فيها على معلومات تاريخية عن المعبد وتاريخ إنشاؤه، وأيضًا التكوين المعماري الفريد للمعبد، ويعتمد الكتيب على تقديم المعلومات بشكل مبسط عن طريق بعض الأسئلة والأنشطة التفاعلية التي ينفذها الطفل داخل المعبد بصحبة أسرته أو أصدقائه.