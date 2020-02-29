أخبار مصر | بعد افتتاحه.. تعرف على أعمال الترميمات المنتهية بمعبد دندرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد افتتاحه.. تعرف على أعمال الترميمات المنتهية بمعبد دندرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى للآثار بدأ مشروع أعمال ترميم وصيانة معبد دندرة منذ عام 2005 ثم توقفت عام 2011 ثم استؤنفت عام 2017، بـعــد الانتهاء من الدراسات العلمية والاثرية اللازمة.

جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات افتتاح ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداوودي محافظ قنا.

وأضاف وزيري أن الدراسات التجريبية المتأنية باستخدام افضل الأساليب والتقنيات الحديثة، تمت على المعبد قبل الترميم.

وأشار وزيري أن المعبد كان يعاني من تدهور للنقـوش الجـدارية وما تحملها من ألوان نتيجة لطبقات السناج الناتجة من تصاعد الأدخنة بسبب عوامل عديدة منها استخدام المعبد للسكن في عصــور سابقه جراء طهـي الطـعام، وحرق الاخشاب واستخدامها للإضاءة بالإضافة الي الأتربة والعـوالق السطحـية التى تحدثها الــرياح.

وتضمنت أعمال الصيانة والترميم إزالة الســناج مـــن على الأسطح الأثرية المشيدة من الحجر الرملى، عن طريق استخدام الكــمادات الورقية لإزالـتها بالإضافة إلى مرحله الترميم الميكانيكي الدقيق لإزاله ما تبقى منها وتـثـبــت الالــوان واستكمال الـفـجـوات المتواجدة بالـجـدران والاسـقـف واستبدال الاستكمالات القديمة.