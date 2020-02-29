أخبار مصر | وزير السياحة والآثار عن مهرجان دندرة: نسعى لتقديم فن راقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار عن مهرجان دندرة: نسعى لتقديم فن راقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه في غاية السعادة لرؤية أكثر من ٨٠٠٠ شخص من أبناء محافظة قنا، جاءوا خصيصا ليحضروا مهرجان دندرة، لافتا إلى أن معبد دندرة يعتبر واحد من أجمل معابد الصعيد.

جاء ذلك أثناء كلمة الوزير في فعاليات. مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن المهرجان يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، وسيتم إطلاق مهرجان آخر للموسيقى والغناء بمحافظات الوجه البحري وذلك لتقديم فن راق لأبنائنا في صعيد مصر وفي الوجه البحري.

وأكد العناني أن التعاون بين وزارتي السياحة والاثار، والثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضارى مما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية، مثمناً دور الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات، متمنيًا للحضور مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا على آثار بلدهم.

ومن جانبها توجهت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالشكر للدكتور خالد العناني تقديرا لدعمه ومساندته لهذا المهرجان.