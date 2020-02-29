أخبار مصر | أنس الفقى وزكريا عزمي في عزاء مبارك

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وصل منذ قليل، أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا، إلى قاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكان قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.