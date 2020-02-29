أخبار مصر | قذاف الدم يؤدي واجب العزاء لأسرة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قذاف الدم يؤدي واجب العزاء لأسرة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، أحمد قذاف الدم القذافي منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى قاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكان قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.