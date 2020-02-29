مصر | ضبط أجنبية تعلن عن ممارسة الدعارة داخل فندق بالدقي

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سيدة أجنبية عقب وصولها البلاد، يوم 8 من الشهر الجاري، مقيمة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وذلك لقيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على إحدى المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث ضبط بغرفتها مبلغ 3900 دولار، 400 يورو، بعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.